Roma con Gasperini la difesa è da record | solo un gol subito nelle prime cinque giornate quarta volta nella storia
Ormai è sotto gli occhi di tutti, e i numeri non fanno altro che confermarlo: il vero marchio di fabbrica della prima Roma di Gian Piero Gasperini è la solidità difensiva. Un solo gol subito nelle prime cinque giornate di campionato non è di certo un caso, ma il frutto di un lavoro meticoloso e attento, portato avanti da un tecnico che, prima dell’arrivo nella Capitale, era conosciuto in Italia e in Europa per l’impronta offensiva delle sue squadre. A Roma, però, Gasperini ha deciso – saggiamente – di uscire dalla propria “ comfort zone “, trasformando radicalmente il suo credo calcistico. E i risultati gli stanno dando ragione, perché, per la quarta volta nella propria storia, la Roma comincia un campionato subendo un solo gol nelle prime cinque partite. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - gasperini
Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti
Roma, parte l’era Gasperini: Dybala guida, Pellegrini in attesa
Benitez elogia la Roma: “Ranieri e Gasperini, fusione di competenze assolute”
#Gasperini vola con la #Roma Le sue parole anche sullo Scudetto ? - X Vai su X
12 punti in 5 giornate, la Roma di Gian Piero Gasperini ha imparato a vincere anche le partite sporche e ora si mette a pari punti con il Napoli, in attesa della gara del 'Meazza' Dovbyk e Soulé regalano un'altra gioia al popolo giallorosso: e se fosse l'anno gi - facebook.com Vai su Facebook
Roma di Gasperini: solidità difensiva, ma gli attaccanti restano a secco! Il dato - Il dato non mente, i dettagli La nuova Roma guidata da Gian Piero Gasperini, tecnico piemontese classe 1958 ... Lo riporta calcionews24.com
Roma blindata, nessuno come Gasperini in difesa: il dato in Europa è pazzesco - Pochi gol incassati e tanti clean sheet, nessun club nei top 5 campionati europei ha numeri migliori dei giallorossi in tutto il 2025 ... msn.com scrive