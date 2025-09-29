Roma con Gasperini la difesa è da record | solo un gol subito nelle prime cinque giornate quarta volta nella storia

Ormai è sotto gli occhi di tutti, e i numeri non fanno altro che confermarlo: il vero marchio di fabbrica della prima Roma di Gian Piero Gasperini è la solidità difensiva. Un solo gol subito nelle prime cinque giornate di campionato non è di certo un caso, ma il frutto di un lavoro meticoloso e attento, portato avanti da un tecnico che, prima dell’arrivo nella Capitale, era conosciuto in Italia e in Europa per l’impronta offensiva delle sue squadre. A Roma, però, Gasperini ha deciso – saggiamente – di uscire dalla propria “ comfort zone “, trasformando radicalmente il suo credo calcistico. E i risultati gli stanno dando ragione, perché, per la quarta volta nella propria storia, la Roma comincia un campionato subendo un solo gol nelle prime cinque partite. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

