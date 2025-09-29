Roma Capello elogia Gasperini | Mi rivedo in lui abbiamo la stessa esigenza

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini continua a correre e a raccogliere consensi. Dopo l’avvio brillante in campionato – quattro vittorie nelle prime cinque giornate – e il debutto vincente in Europa League contro il Nizza, il tecnico piemontese ha già iniziato a spazzare via i dubbi che avevano accompagnato il suo arrivo nella Capitale. L’elogio di Capello. Gli scetticismi iniziali sulla scelta dei Friedkin e di Ranieri stanno lasciando spazio all’entusiasmo dei tifosi e agli apprezzamenti degli addetti ai lavori. Tra questi, anche Fabio Capello, che conosce bene l’ambiente giallorosso, ha espresso parole di grande stima per l’allenatore di Grugliasco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Capello elogia Gasperini: “Mi rivedo in lui, abbiamo la stessa esigenza”

Capello elogia Gasperini: "A Bergamo era protetto, ma a Roma è entrato a piedi pari" - Le sue parole: "Gasperini secondo me è uno di quelli che è un po' come me, molto mirato nell'ottenere dai giocatori le cose che pensa siano importanti per la squadra"

