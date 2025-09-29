Roma 70mila alberi da potare | rischio per traffico e sicurezza stradale

Sono circa 70mila gli alberi che necessitano di potature urgenti a Roma, una cifra che mette in luce la portata del problema della manutenzione del verde pubblico e i rischi connessi alla sicurezza di automobilisti e pedoni. Secondo i dati diffusi dal Campidoglio, la crescita incontrollata delle chiome sta causando ostacoli alla visibilità, danni ai cavi elettrici e situazioni di pericolo per la viabilità. In alcuni casi i rami invadono carreggiate e marciapiedi, costringendo i veicoli a manovre improvvise e i pedoni a percorsi alternativi. Roma conta circa 330mila alberi censiti, tra cui pini, platani e tigli: patrimonio storico e paesaggistico della città ma anche una sfida gestionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

