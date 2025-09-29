Roma 70mila alberi da potare | rischio per traffico e sicurezza stradale
Sono circa 70mila gli alberi che necessitano di potature urgenti a Roma, una cifra che mette in luce la portata del problema della manutenzione del verde pubblico e i rischi connessi alla sicurezza di automobilisti e pedoni. Secondo i dati diffusi dal Campidoglio, la crescita incontrollata delle chiome sta causando ostacoli alla visibilità, danni ai cavi elettrici e situazioni di pericolo per la viabilità. In alcuni casi i rami invadono carreggiate e marciapiedi, costringendo i veicoli a manovre improvvise e i pedoni a percorsi alternativi. Roma conta circa 330mila alberi censiti, tra cui pini, platani e tigli: patrimonio storico e paesaggistico della città ma anche una sfida gestionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: roma - 70mila
GALLERIA DI MUGHINA, DAL GOVERNO DI ROMA ARRIVANO ALTRI 10 MILIONI Oggi il CIPESS ha assegnato alla Regione Sardegna altri 10 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza della galleria di Mughina nell’ambito dell’Accordo per lo svil - facebook.com Vai su Facebook
Roma, 70mila alberi da potare: rischio per traffico e sicurezza stradale - A Roma circa 70mila alberi necessitano di potature urgenti: rischio per traffico, viabilità e sicurezza. Si legge su romadailynews.it
Roma, il pericolo degli alberi per traffico e viabilità: 70mila sono da potare - Ecco tutte le strade interessate Si comincia dopodomani da viale Giotto, zona Ostiense, «dove già quest’estate ci sono state crit ... Secondo msn.com