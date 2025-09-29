Roma 2025 | a Richard Linklater il premio alla carriera riconoscimenti anche per Edgar Reitz e Nia DaCosta

A premiare Linklater, che nel ventesimo anno della Festa di Roma presenterà il suo Nouvelle Vague, sarà Marco Bellocchio, tra gli ospiti annunciati anche Edgar Reitz e la regista di Nia DaCosta. Richard Linklater sarà uno degli ospiti di punta della Festa del Cinema di Roma 2025. Il cineasta indie americano interverrà nella Capitale per ritirare il Premio alla Carriera, che gli verrà consegnato da Marco Bellocchio, e per presentare la sua ultima fatica, l'acclamato Nouvelle Vague. La pellicola interpretata da Guillaume Marbeck, Zoey Deutch e Aubry Dullin omaggia la creazione del capolavoro di Jean-Luc Godard Fino all'ultimo respiro ricostruendone la lavorazione in un'appassionata vicenda filmata in bianco e nero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

