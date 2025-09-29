Rock in Theater con Stef Burns al Teatro Mario Spina

Arezzo, 29 settembre 2025 – “Rock in Theatre” con Stef Burns al Teatro Mario Spina Una serata di grande musica internazionale al Teatro Mario Spina. Venerdì 3 ottobre, alle ore 21:30, il chitarrista Stef Burns – da quasi trent'anni al fianco di Vasco Rossi e con collaborazioni prestigiose con artisti del calibro di Alice Cooper, Huey Lewis, Prince, Joe Satriani e Michael Bolton – sarà protagonista di “Rock in Theatre”, insieme a Manuel Boni & The Mullers. Il progetto nasce dall'incontro artistico tra Stef Burns e Manuel Boni con la band The Mullers, sviluppatosi negli anni a partire dallo spettacolo “Best of Guitar”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Rock in Theater” con Stef Burns al Teatro Mario Spina

