Rocciatori al lavoro sulla statale dopo la frana | la strada resta chiusa sospesi anche i treni
Il masso caduto sulla Strada statale 36 nel pomeriggio di domenica è stato rimosso in serata. Ora, da lunedì mattina, sono iniziati gli interventi dei rocciatori sulla pendice lungo la strada “Del Lago di Como e dello Spluga”, al km 55,650 in località Abbadia Lariana (Lecco).L'Anas ha deciso che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: rocciatori - lavoro
Frana sulla Statale 36, al lavoro i rocciatori: corsia chiusa fino a fine interventi
Frana Lecco, il video dei rocciatori al lavoro
Lecco, rocciatori al lavoro sul versante della frana: è corsa contro il tempo
? Lecco, rocciatori al lavoro sul versante della frana: verranno posizionate reti paramassi http://dlvr.it/TNM7f2 #Lecco #frana #rocciatori #sicurezza #ambiente - X Vai su X
Frana sulla Statale 36, al lavoro i rocciatori: corsia chiusa fino a fine interventi - I tecnici sono sulla pendice di Abbadia Lariana per mettere in sicurezza il versante. Secondo leccotoday.it
Frana sulla SS36, rocciatori al lavoro in parete - Dopo la rimozione del masso avvenuta ieri sera, da questa mattina, lunedì, sono iniziati gli interventi dei rocciatori sulla pendice lungo la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” ... Come scrive lecconotizie.com