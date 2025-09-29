Rocciatori al lavoro sulla statale dopo la frana | la strada resta chiusa sospesi anche i treni

Milanotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il masso caduto sulla Strada statale 36 nel pomeriggio di domenica è stato rimosso in serata. Ora, da lunedì mattina, sono iniziati gli interventi dei rocciatori sulla pendice lungo la strada “Del Lago di Como e dello Spluga”, al km 55,650 in località Abbadia Lariana (Lecco).L'Anas ha deciso che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rocciatori - lavoro

Frana sulla Statale 36, al lavoro i rocciatori: corsia chiusa fino a fine interventi

Frana Lecco, il video dei rocciatori al lavoro

Lecco, rocciatori al lavoro sul versante della frana: è corsa contro il tempo

rocciatori lavoro statale dopoFrana sulla Statale 36, al lavoro i rocciatori: corsia chiusa fino a fine interventi - I tecnici sono sulla pendice di Abbadia Lariana per mettere in sicurezza il versante. Secondo leccotoday.it

rocciatori lavoro statale dopoFrana sulla SS36, rocciatori al lavoro in parete - Dopo la rimozione del masso avvenuta ieri sera, da questa mattina, lunedì, sono iniziati gli interventi dei rocciatori sulla pendice lungo la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” ... Come scrive lecconotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Rocciatori Lavoro Statale Dopo