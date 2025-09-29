Roccella | Se noi stiamo al governo per i prossimi 10 anni secondo me la sfida demografica la vinciamo
Il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, ha delineato una roadmap ambiziosa per contrastare il calo demografico nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: roccella - stiamo
Campofelice di Roccella: il 19 dalle 17 presidio della #Cgil per #Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Roccella: “Famiglia al centro, con la Legge di Bilancio 2026 arriverà la riforma ISEE per i nuclei con figli” - Il ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha annunciato durante il question time alla Camera un'importante svolta nella politica familiare del Governo. Secondo orizzontescuola.it
Roccella, presto misure Governo contro siti sessisti - "Assumeremo e potenzieremo iniziative specifiche per il monitoraggio di situazioni di questo tipo, la segnalazione alle autorità competenti a cominciare dalla magistratura e l'individuazione degli ... Segnala quotidiano.net