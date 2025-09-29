Roccadaspide in frantumi i vetri del Pronto Soccorso

Tempo di lettura: < 1 minuto Padre di un paziente manda in frantumi i vetri del triage del Pronto Soccorso dell’ospedale di Roccadaspide, in provincia di Salerno, colpendoli con un pugno e causandosi ferite alla mano. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri e ha richiesto l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli. L’uomo era arrivato in ospedale accompagnando il figlio minorenne, rimasto ferito in un incidente stradale. Una volta che il giovane è stato preso in cura dal personale sanitario, il padre ha preteso di entrare insieme a lui nelle aree riservate. Di fronte al rifiuto e alle rassicurazioni degli operatori, ha perso il controllo, dando in escandescenze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

