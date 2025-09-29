Il Medio Oriente sta diventando sempre più un hub strategico per l’innovazione tecnologica e la produzione industriale ad alta specializzazione, in questo contesto Roboze, azienda italiana tra i leader mondiali nella manifattura additiva, ha inaugurato una nuova sede ad Abu Dhabi. L’obiettivo è supportare direttamente dall’interno del Paese i settori strategici emiratini come aerospazio, difesa, oil & gas e trasporti. La scelta degli Emirati non è casuale, ma in linea con i piani di diversificazione e autonomia produttiva portati avanti da Abu Dhabi. Dal radicamento locale alla visione geopolitica, la rotta del ceo Lorusso Il ceo e fondatore Alessio Lorusso definisce questa apertura “un passo fondamentale nella strategia di espansione globale di Roboze”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Roboze sceglie Abu Dhabi e punta sulla sovranità industriale emiratina