Robot e veicoli elettrici per gestire le consegne dell’ultimo miglio

La cosiddetta “consegna dell’ultimo miglio“, la fase finale del processo logistico in cui un pacco o un prodotto viene recapitato dal centro di distribuzione locale al consumatore o azienda finale, sta diventando la cartina di tornasole della mobilità del futuro. Un team di ricercatori, guidato dalla Concordia University del Canada, ha sviluppato un modello rivoluzionario che ripensa il modo in cui i pacchi vengono consegnati negli ambienti urbani varando un sistema ibrido che integra veicoli elettrici (EV), robot di consegna autonomi e armadietti self-service per il ritiro dei pacchi. Lo studio propone un nuovo modello logistico che consente ai veicoli elettrici di inviare robot per le consegne o di indirizzare i clienti verso gli armadietti più vicini, riducendo tempi ed emissioni e offrendo un servizio più flessibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Robot e veicoli elettrici per gestire le consegne dell’ultimo miglio

