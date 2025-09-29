roberto pazzaglia morto addio al dj pioniere delle radio libere bolognesi

Bologna, 29 settembre 2025 - Addio a uno dei pionieri delle radio libere bolognesi, dj e “professionista della notte”. Così gli amici ricordano Roberto Petrillo - in arte Roberto Pazzaglia -, morto nei giorni scorsi a 67 anni. L’annuncio dei funerali, che si svolgeranno in forma privata, è stato dato sul gruppo Facebook ‘Sei di Borgo Panigale se.’. Il post ha raccolto centinaia di commenti, ricordi e ringraziamenti dedicati a Pazzaglia, che aveva deciso di mantenere il massimo riserbo - anche con gli amici - sulla malattia. Lascia la moglie Santa, il figlio Manuel e la sorella Maria. La carriera tra radio e discoteche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

