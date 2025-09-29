Roberto Brollo ad Affari tuoi | la partita sfortunata del Sandy Marton di Tiezzo di Azzano Decimo

Roberto Brollo, di Tiezzo di Azzano Decimo, cameriere ai pieni, venerdì 26 settembre, è stato protagonista di una partita sfortunata ad Affari tuoi. Soprannominato da Stefano De Martino Sandy Marton, per i lunghi capelli, ha iniziato divertendosi quando il suo posto come pacchista del Friuli. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Domani sera 2 settembre ritorna ad "AFFARI TUOI" su RAI 1 il nostro caro amico e concittadino Roberto Brollo.....questa volta nel ruolo di Concorrente principale! Buona fortuna Roby - facebook.com Vai su Facebook

