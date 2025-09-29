L’ha detto chiaro e tondo in più di un’occasiome: “ I Led Zeppelin sono un vestito che non mi sta più addosso “. E non da oggi,. A dimostrarlo c’è tutta la sua carriera solista inziata poco dopo al fine della leggendaria band nel 1980. Robert Plant, a differenza di tanti altri che hanno iniziato a suonare tra la fine dei Sessanta e l’inizio dei Settanta ha scelto di non portarsi dietro il passato come un macigno, di non sembrare un patetico nostalgico dei bei tempi andati che nel pieno della terza età canta di sesso e vichinghi come se il tempo si fosse fermato. L’ultimo capitolo di questa splendida emancipazione dal mito si chiama Saving Grace, un disco bellissimo di rilettura di brani tradizionali e cover. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Robert Plant e l’arte di fare dischi senza nostalgia per i Led Zeppelin