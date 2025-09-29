Roald Dahl i suoi 10 libri da non perdere
Dalla Fabbrica di cioccolato a Matilde, i capolavori del maestro della narrativa per bambini (e non solo). 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: roald - dahl
"Gli Sporcelli" di Roald Dahl in scena a Chioggia
In questa raccolta di dodici racconti natalizi, autori e autrici tra i più amati di oggi si sono chiesti che cosa potrebbero fare questi indimenticabili personaggi di Roald Dahl per Natale. Ci saranno eventi insoliti? Ma certo! Nevicate, alberi di Natale e regali? Natur - facebook.com Vai su Facebook