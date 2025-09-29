Rivoluzione su Instagram | arrivano i Reels orizzontali Di cosa si tratta e come crearli

Si tratta di sicuro di una novità inattesa, dal momento che gli sviluppatori di Meta sembravano ormai essersi dedicati anima e corpo alla creazione e alla promozione di contenuti verticali, a partire dalla stessa struttura del , eppure ecco che Instagram sorprende gli utenti con l'introduzione di una modalità "orizzontale" per i Reels. Con la nuova funzione, per il momento in fase di test, si potrà sperimentare una modalità super panoramica alternativa a quella classica verticale, producendo video che si spingono fino a un rapporto di 5120 x 1080 pixel decisamente inusuale. L'annuncio è arrivato in via ufficiale tramite il canale "Creators", nel quale per l'appunto vengono forniti consigli ai creatori di contenuti della piattaforma social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

