di Francesco Forni La iX3 inaugura una fase centrale per BMW. Primo modello di serie sviluppato sulla piattaforma Neue Klasse e introduce un approccio tecnico e stilistico che segnerà le generazioni future della gamma elettrica. Suv medio a emissioni zero, misura 4,78 metri in lunghezza, 1,89 metri in larghezza e 1,63 metri in altezza. Le proporzioni sono equilibrate e il design mantiene l’impostazione tipica dei modelli X. Il frontale verticale è dominato dai reni BMW reinterpretati con firma luminosa. I fianchi lisci con maniglie a filo e passaruota in tinta accentuano la pulizia delle superfici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rivoluzione Bmw. La nuova iX3 è già nel futuro