Ritrovato a Napoli il 15enne scomparso a Striano Le ricerche gli appelli e l’allontanamento senza documenti
È stato ritrovato a Napoli intorno alle 5 del pomeriggio D.M., 15enne di Striano sparito da casa. A darne notizia è il Mattino. Le forze dell’ordine sono riuscite ad agganciare la cella del suo telefonino cellulare, che per ore era rimasto spento, a Piazza Garibaldi. Il 15enne era svanito nel nulla dal piccolo paese del Vesuviano. Quando i genitori sono entrati nella sua stanza per svegliarlo e mandarlo a scuola, il letto era vuoto. Non si era presentato in classe e il suo telefono risulta spento. Il ragazzo non aveva con sé né soldi né documenti, entrambi rimasti in casa. L’ultima volta che è stato visto dai familiari risale alla scorsa notte, poco dopo mezzanotte, quando aveva salutato i genitori prima di andare a dormire. 🔗 Leggi su Open.online
