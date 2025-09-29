Risultati delle elezioni nelle Marche | exit poll proiezioni e spoglio in diretta

Ancona, 29 settembre 2025 – Le urne saranno chiuse alle 15, parte poi il conteggio dei voti che decreterà il governatore delle Marche per i prossimi 5 anni. Per conoscere i risultati in diretta si potranno seguire tutti gli aggiornamenti del conteggio in questo articolo con lo spoglio in tempo reale. Scheda dopo scheda verrà decretato il vincitore di queste elezioni regionali 2025. I marchigiani, 1.325.689 elettori (suddivisi in 1.558 sezioni ), hanno scelto tra sei candidati presidente: quattro outsider, Claudio Bolletta (sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare); Francesco Gerardi (Forza del Popolo) Lidia Mangani (Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

