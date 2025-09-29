Risultati a Pesaro e Urbino delle elezioni regionali 2025 nelle Marche | lo spoglio in tempo reale
Pesaro, 29 settembre 2025 – Dalle 15 è iniziato il conteggio delle schede, che seguiremo in diretta fino alla elezione del nuovo governatore delle Marche. Quasi 300mila pesaresi sono stati chiamati alle urne tra ieri e oggi per scegliere e fra i 6 candidati presidenti e i 124 candidati consiglieri che si giocano 7 posti in consiglio regionale. Come ha votato la provincia di Pesaro Urbino alle elezioni regionali? Puoi seguire lo spoglio delle schede in diretta nella mappa interattiva qui sotto. Risultati delle elezioni nelle Marche: exit poll, proiezioni e spoglio in diretta Risultati in diretta delle elezioni regionali nelle Marche: la provincia di Pesaro Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
