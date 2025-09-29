Ristoranti a Trieste | 15 indirizzi per scoprire una cucina che guarda al mondo

Vanityfair.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poche cucine come quella che si trova nel capoluogo giuliano nascono da culture e storie diverse, tra l'Adriatico e i Paesi confinanti. Ecco dove trovare i piatti migliori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

ristoranti a trieste 15 indirizzi per scoprire una cucina che guarda al mondo

© Vanityfair.it - Ristoranti a Trieste: 15 indirizzi per scoprire una cucina che guarda al mondo

In questa notizia si parla di: ristoranti - trieste

Cerca Video su questo argomento: Ristoranti Trieste 15 Indirizzi