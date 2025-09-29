Rissa tra No Vax a Torino uomo ricoverato 12 giorni per un calcio in faccia | risarcito con 500 euro dall’aggressore

Avevano le stesse idee (scetticismo sulla pandemia, presunto diritto a non vaccinarsi, contrarietà al green pass), ma non andavano d’accordo. Il 15 settembre 2021, proprio nel periodo delle proteste contro le normative per contenere i contagi, questi due No vax e No green pass sono venuti alle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

