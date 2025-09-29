rissa furibonda sul ring leggenda mma messa ko da un uomo in smoking

Ha dell'incredibile quanto successo a San Paolo, in Brasile, durante un incontro tra la leggenda delle Mma Wanderlei Silva, detto The Axe Murderer, e il pugile Rafael "Popo" Freitas. Dopo alcuni richiami da parte dell'arbitro, Silva è stato squalificato per aver rifilato diverse testate all'avversario. Il verdetto finale e la tensione tra i due protagonisti ha dato vita a una maxi rissa sul ring, con Silva che è finito ko dopo aver ricevuto un pugno sul volto da un uomo in smoking. Secondo le prime ricostruzioni, l'autore del folle gesto sarebbe proprio il figlio di Freitas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Rissa furibonda sul ring, leggenda Mma messa k.o. da un uomo in smoking