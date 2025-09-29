Rissa furibonda sul ring leggenda delle Mma messa ko da un uomo in smoking

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha dell'incredibile quanto successo a San Paolo, in Brasile, durante un incontro tra la leggenda delle Mma Wanderlei Silva, detto The Axe Murderer, e il pugile Rafael "Popo" Freitas. Dopo alcuni richiami da parte dell'arbitro, Silva è stato squalificato per aver rifilato diverse testate all'avversario. Il verdetto finale e la tensione tra i due protagonisti ha dato vita a una maxi rissa sul ring, con Silva che è finito ko dopo aver ricevuto un pugno sul volto da un uomo in smoking. Secondo le prime ricostruzioni, l'autore del folle gesto sarebbe proprio il figlio di Freitas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

rissa furibonda sul ring leggenda delle mma messa ko da un uomo in smoking

© Gazzetta.it - Rissa furibonda sul ring, leggenda delle Mma messa k.o. da un uomo in smoking

In questa notizia si parla di: rissa - furibonda

Donna spruzza spray al peperoncino contro un uomo che sta bevendo a Ravenna e scoppia una furibonda rissa

Uomo ucciso di botte dopo una rissa furibonda in strada

Rissa furibonda in discoteca a Catania, giovane finisce in ospedale con trauma cranico

Violenta rissa tra ragazzi nel cuore di Trastevere, volano sedie e bottiglie: «Un ring a cielo aperto» - Una violenta rissa a colpi di sedie e bottiglie tra due gruppi di giovani in pieno centro a Roma. Secondo leggo.it

Rissa furibonda in una discoteca in centro a Roma, picchiato a sangue un turista americano - Rissa furibonda all'interno di un club in pieno centro storico a Roma, in largo del Teatro della Valle. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Rissa Furibonda Ring Leggenda