Rissa fra studenti al parco la Lega chiede un piano sicurezza concreto e veloce

Ferraratoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La gravissima rissa con coltello a pochi metri da un istituto superiore è un campanello d'allarme che non possiamo ignorare". A commentare la vicenda sono Luca Cardi e Alex Melloni, rispettivamente segretario e capogruppo della Lega a Cento.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayI due. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rissa - studenti

Rissa fra studenti: chiesto il processo per tre minori

Rissa tra studenti minorenni con tirapugni, rischiano tutti il processo

Rissa fra studenti al parco, la Lega chiede "un piano sicurezza concreto e veloce"

rissa studenti parco legaRissa col coltello, scattano i controlli. Al setaccio il Giardino del Gigante - Pedaci: "Rinforzato il presidio intorno alla scuola" ... Riporta msn.com

rissa studenti parco legaRissa con il coltello, la preside: "Era al parco, così ci penalizzano" - Al contrario, la nostra scuola è riconosciuta come un polo di riferimento sul territorio". Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rissa Studenti Parco Lega