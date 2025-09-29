Rissa davanti al Baluardo | un ferito e intervento delle forze dell’ordine
Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di oggi in zona Baluardo, a Modena, dove una rissa tra cittadini stranieri è degenerata per proseguire poi nei pressi del Bar Stadio.Secondo le prime ricostruzioni, durante la colluttazione uno degli uomini sarebbe stato colpito con una bottiglia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Morto giovane ferito in rissa in spiaggia nel Crotonese: la famiglia dona gli organi - A rendere pubblica la notizia della morte di Filippo Verterame è stata la sindaca di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, con un messaggio sui social diffuso su autorizzazione della famiglia.
Morto il giovane ferito nella rissa in spiaggia a Isola Capo Rizzuto - Non ce l' ha fatta Filippo Verterame, il ventiduenne ferito con una coltellata alla gola nel corso di una rissa scoppiata martedì scorso tra due gruppi familiari in località "Le Cannella" di Isola