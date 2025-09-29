Rissa con il coltello la preside | Era al parco così ci penalizzano
"Non è vero che da noi la violenza è di casa. Al contrario, la nostra scuola è riconosciuta come un polo di riferimento sul territorio". La rissa tra studenti nella quale, nei giorni scorsi, sono spuntati i coltelli fa discutere. Dopo la segnalazione del caso da parte di Fratelli d’Italia, a prendere la parola in risposta a quanto dichiarato è la preside dell’istituto nelle vicinanze del quale si è verificato l’inquietante episodio. "L’episodio citato – premette la dirigente – non è avvenuto ‘nei pressi dell’ingresso’ della scuola, bensì all’interno del parco del Gigante, luogo di passaggio quotidiano non solo degli studenti della nostra scuola, ma di numerosi studenti di tutte le scuole superiori di Cento, che lo attraversano per recarsi alla palestra di via Rigone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
