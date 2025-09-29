Di nuovo alla sbarra domani al Tribunale di Monza i 6 maggiorenni delle due bande rivali di giovanissimi che si erano affrontati in una rissa al luna park di Desio, dando poi il via a una spedizione punitiva con sequestro di persona. Complessivamente una ventina i ragazzi identificati dai carabinieri di Desio e Muggiò, la maggior parte minorenni, per cui l’apposita Procura ha concluso l’inchiesta. Per i maggiorenni è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio della Procura e i 6 imputati a vario titolo sono stati chiamati davanti alla giudice per le udienze preliminari Elena Sechi. Dei 3 accusati di sequestro di persona, che si trovano ancora agli arresti domiciliari, anche in comunità di recupero, 2 hanno chiesto il processo con il rito abbreviato, mentre un altro, accusato solo di minacce, ha chiesto la messa alla prova con affidamento ai lavori di pubblica utilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rissa al luna park tra baby gang. Alla sbarra i sei maggiorenni