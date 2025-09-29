Rissa a Cremona uomo fuori di sé aggredisce i poliziotti e danneggia l' auto della polizia | arrestato

Un uomo arrestato e denunciato a Cremona per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dopo una rissa nei pressi di un supermercato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rissa a Cremona, uomo fuori di sé aggredisce i poliziotti e danneggia l'auto della polizia: arrestato

