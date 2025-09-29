Rissa a Cremona uomo fuori di sé aggredisce i poliziotti e danneggia l' auto della polizia | arrestato

Notizie.virgilio.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo arrestato e denunciato a Cremona per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dopo una rissa nei pressi di un supermercato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

rissa a cremona uomo fuori di s233 aggredisce i poliziotti e danneggia l auto della polizia arrestato

© Notizie.virgilio.it - Rissa a Cremona, uomo fuori di sé aggredisce i poliziotti e danneggia l'auto della polizia: arrestato

In questa notizia si parla di: rissa - cremona

rissa cremona uomo fuoriRissa a Cremona, uomo fuori di sé aggredisce i poliziotti e danneggia l'auto della polizia: arrestato - Un uomo arrestato e denunciato a Cremona per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dopo una rissa nei pressi di un supermercato. Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Rissa Cremona Uomo Fuori