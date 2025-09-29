Da ormai 25 anni CheanGoGreen offre servizi che rispondono ai criteri di sostenibilità ambientale, rispettando codici etici con clienti e fornitori, e con alti standard di qualità, salute e sicurezza sui posti di lavoro. La struttura di Chean, che iniziato la sua attività a partire dall’anno 2000, è formata da esperti nei settori ambientale e edile per soddisfare a pieno le richieste di un mercato sempre più selettivo e attento. Chean è un vero e proprio punto di riferimento per i soggetti, privati e pubblici, che si ritrovano coinvolti in bonifiche ambientali, rifacimento di manti di copertura di qualsiasi tipologia o nell’installazione e manutenzione di sistemi anticaduta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Risposta verde innovativa e affidabile