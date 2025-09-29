Rispetto dell' ambiente ed educazione nelle scuole | nasce l’associazione Aiutiamo Colapesce

Agrigentonotizie.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla forza delle parole nasce un’azione concreta. Dopo la pubblicazione del libro “Se Colapesce si stancasse” dell’autore Alan David Scifo, nel 2024, oggi nasce una nuova associazione che ha come obiettivo quello di migliorare l’ambiente: l’APS Aiutiamo Colapesce. Il libro, che ha posto al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rispetto - ambiente

Portoferraio | Ferragosto senza fuochi di artificio, arrivano i droni luminosi: "Rispetto per ambiente e animali"

Ambiente, Cuciniello (Gori): “Tecnologia e rispetto del territorio per mare più pulito”

Rispetto dell’ambiente e solidarietà. Al memorial Camozzi vincono tutti

rispetto ambiente educazione scuoleCinquecento ore di educazione ambientale gratuita per le scuole del territorio del Parco del Monviso - "Trasmettere concetti legati al rispetto delle aree naturali protette è un investimento che facciamo molto volentieri" ... Scrive cuneodice.it

rispetto ambiente educazione scuoleEducazione ambientale a scuola: 5 attività per imparare a rispettare la Terra - Proprio per questo, è necessario che l'educazione ambientale diventi una materia obbligatoria a scuola. Scrive ildigitale.it

Cerca Video su questo argomento: Rispetto Ambiente Educazione Scuole