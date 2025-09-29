Risorse sprecate e troppi disagi per i cittadini

Quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia, il tram rappresenterà un tassello principale nel mosaico della mobilità felsinea. Una nuova occasione o un’opera che potrebbe rivelarsi un boomerang? "Questo progetto, per noi di FdI, non si sarebbe dovuto realizzare. Si tratta di un’infrastruttura già archiviata decenni fa e che non porterà reali benefici alla cittadinanza. Anzi, per far spazio al tram sarà necessario restringere le carreggiate per le auto, raddoppiando così il traffico sul territorio. Chi sceglie di muoversi in auto non lo fa per vezzo, ma per rispondere a necessità che non sempre riescono a trovare risposta nel trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

risorse sprecate e troppi disagi per i cittadini

© Quotidiano.net - "Risorse sprecate e troppi disagi per i cittadini"

In questa notizia si parla di: risorse - sprecate

risorse sprecate troppi disagi"Risorse sprecate e troppi disagi per i cittadini" - Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia, il tram rappresenterà un tassello principale nel mosaico della mobilità felsinea. Scrive msn.com

Troppi disagi, l’ufficio anagrafe trasloca - In ottobre era crollata parte del soffitto Gli uffici dell’anagrafe comunale verranno trasferiti, alla fine ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Risorse Sprecate Troppi Disagi