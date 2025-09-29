Risate agli arresti | al Teatro Golden la nuova esilarante commedia

Sbircialanotizia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In pochi giorni di ottobre il sipario del Teatro Golden si alza su una commedia che promette risate, suspense e un pizzico di sana autocritica: “Arresti molto. molto domiciliari”. Il debutto al Teatro Golden La nuova stagione del Teatro Golden, condotta con passione da Andrea Maia, parte con un titolo inedito che inaugura il cartellone . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

risate agli arresti al teatro golden la nuova esilarante commedia

© Sbircialanotizia.it - Risate agli arresti: al Teatro Golden la nuova esilarante commedia

In questa notizia si parla di: risate - agli

Sinner polverizza Bublik agli US Open, Sasha la prende bene: cosa si sono detti a rete tra le risate

risate agli arresti teatroTeatro, “Arresti molto…molto domiciliari” al Golden di Roma - (askanews) – Una nuova stagione ricca di novità e tanti artisti sul palco del Teatro Golden di Roma, diretto da Andrea Maia, che torna a colorare la platea di sorrisi ed emozioni. Segnala askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Risate Agli Arresti Teatro