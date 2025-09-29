Risate agli arresti | al Teatro Golden la nuova esilarante commedia
In pochi giorni di ottobre il sipario del Teatro Golden si alza su una commedia che promette risate, suspense e un pizzico di sana autocritica: “Arresti molto. molto domiciliari”. Il debutto al Teatro Golden La nuova stagione del Teatro Golden, condotta con passione da Andrea Maia, parte con un titolo inedito che inaugura il cartellone . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: risate - agli
Sinner polverizza Bublik agli US Open, Sasha la prende bene: cosa si sono detti a rete tra le risate
Pedalate, risate e spirito di squadra! Abbiamo portato il Bike Team Building nel cuore del Monferrato, a Cocconato (AT), insieme agli istruttori di Bike Consultant di Monferrato in bici. Un percorso tra colline, vigneti e panorami mozzafiato per rafforzare i - facebook.com Vai su Facebook
Se ne parla poco perché ci si limita agli #ascoltitv, ma #LaRuotaDellaFortuna ha elargito un fottio di soldi. Altro che #AffariTuoi, qui tra premi in denaro, auto, viaggi e fogli di giornale il buon Pier Silvio ha riccamente portafogliato - X Vai su X
Teatro, “Arresti molto…molto domiciliari” al Golden di Roma - (askanews) – Una nuova stagione ricca di novità e tanti artisti sul palco del Teatro Golden di Roma, diretto da Andrea Maia, che torna a colorare la platea di sorrisi ed emozioni. Segnala askanews.it