Risarcimento milionario ai bambini maltrattati dalla maestra | il Comune non ci sta e annuncia il ricorso

Montevarchi (Arezzo), 29 settembre 2025 – Il Comune non ci sta e presenta ricorso contro il risarcimento di 1,2 milioni alle famiglie dei bambini maltrattati. Il caso è quello dell’asilo nido privato di Montevarchi e della sentenza con la quale il giudice ha riconosciuto una responsabilità dell’amministrazione comunale in base all'articolo 2049 del Codice civile, la stessa prevista per i datori di lavoro per i danni procurati dai dipendenti. “Ma in questo caso – chiarisce il vicesindaco Cristina Bucciarelli – la titolare non era una nostra dipendente. Presenteremo appello: in Lombardia vi sono state sentenze che hanno escluso responsabilità comunali persino in casi di abusi commessi da maestre all'interno di strutture comunali date in concessione a cooperative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

