Ripristino barriere danneggiate scattano limitazioni al traffico sulla A2 del Mediterraneo | ecco quando
Per consentire gli interventi di manutenzione delle barriere di sicurezza danneggiate a seguito di incidenti, si rendono necessarie limitazioni al transito veicolare nel tratto salernitano.Lo rende noto l'Anas. A partire da questa sera e fino a venerdì 3 ottobre, nella fascia oraria notturna. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: ripristino - barriere
Ripristino barriere danneggiate, scattano limitazioni al traffico sulla A2 del Mediterraneo: ecco quando
Lavis, in arrivo lavori per 244 mila euro: al via il ripristino delle barriere stradali danneggiate - facebook.com Vai su Facebook
Ripristino barriere danneggiate, scattano limitazioni al traffico sulla A2 del Mediterraneo: ecco quando - La chiusura scatterà da questa sera e fino a venerdì 3 ottobre, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 23:00 e le ore 5:00 del giorno successivo ... Come scrive reggiotoday.it
Le spese sostenute per il ripristino dell'immobile locato possono dar diritto alle agevolazioni fiscali - A seguito di incendio di un capannone confinante, ho subito danni rilevanti: da privato, essendo l'immobile locato, posso portare in detrazione le spese sostenute per il ripristino (portone, recinzion ... Scrive corriere.it