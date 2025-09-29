Ripartono i lavori sulla Palermo-Catania | si svolgeranno su tre turni squadre all’opera anche di notte
Ricominciano oggi alcuni lavori lungo l’autostrada Palermo-Catania. Su indicazione del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che è commissario straordinario per il piano di manutenzione della A19, tutti i lavori si svolgeranno su tre turni, con squadre all’opera anche nelle ore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: ripartono - lavori
Variante della Tremezzina: i lavori ripartono a settembre
Binari storici sulla ciclabile, ripartono i lavori dopo lo stop
Verbania, a settembre ripartono i lavori sulla Statale 34 tra Fondotoce e Suna
Foggia, ripartono le Frecce per Roma dopo due settimane di stop: lavori da 430 milioni sulla linea - facebook.com Vai su Facebook
Nodo Pigneto, ripartono i lavori per la realizzazione della fermata: stop ai treni tra Tiburtina e Tuscolana https://ift.tt/H2pt5Xh - X Vai su X
Autostrada Palermo-Catania, dal 29 settembre ripartono i lavori anche di notte - Su disposizione del presidente della Regione e commissario straordinario Renato Schifani, gli interventi saranno es ... Lo riporta msn.com
A19 Palermo-Catania, riprendono i lavori dopo lo stop estivo - "Su indicazione del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che è commissario straordinario per il ... Segnala rainews.it