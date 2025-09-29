Ripartono i lavori sulla Palermo-Catania | si svolgeranno su tre turni squadre all’opera anche di notte

Palermotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricominciano oggi alcuni lavori lungo l’autostrada Palermo-Catania. Su indicazione del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che è commissario straordinario per il piano di manutenzione della A19, tutti i lavori si svolgeranno su tre turni, con squadre allopera anche nelle ore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ripartono - lavori

Variante della Tremezzina: i lavori ripartono a settembre

Binari storici sulla ciclabile, ripartono i lavori dopo lo stop

Verbania, a settembre ripartono i lavori sulla Statale 34 tra Fondotoce e Suna

Autostrada Palermo-Catania, dal 29 settembre ripartono i lavori anche di notte - Su disposizione del presidente della Regione e commissario straordinario Renato Schifani, gli interventi saranno es ... Lo riporta msn.com

A19 Palermo-Catania, riprendono i lavori dopo lo stop estivo - "Su indicazione del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che è commissario straordinario per il ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ripartono Lavori Palermo Catania