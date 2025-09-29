Riparte la scuola | ciclo gratuito di webinar organizzato da Deascuola sulle novità dell’as 2025-26
Scopri il ciclo gratuito di webinar “La scuola riparte”, organizzato da Deascuola per accompagnare i docenti ad affrontare un anno ricco di cambiamenti. Sarà un’occasione per scoprire insieme le novità del mondo della scuola e approfondire temi quali: il nuovo esame di maturità, le Nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo, l’insegnamento STEM, la gestione . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: riparte - scuola
Riparte il cantiere della "scuola dei sogni"
L’impresa orafa campana riparte dal cambio generazionale. Pettorino: La bottega scuola resta una priorità
Inizio scuola 2025, quando si riparte? Ecco tutte le date regione per regione [con Calendario in PDF]
Riparte ! Questa mattina allo Stadio di Bergamo è stata presentata la XXIII edizione de “La Scuola allo Stadio” ? Scopri di più sull'iniziativa https://bit.ly/4mBdnnN #GoAtalantaGo - X Vai su X
Scuola Calcio U.S.D. Giovani Falchi 2007 Riparte l’attività sportiva per la stagione 2025/2026 a Feroleto della Chiesa! Una settimana di prova gratuita e senza impegno. Appuntamenti: Lunedì 29/09/2025 ore 16:30 Mercoledì 01/10/2025 ore 16:30 Ca - facebook.com Vai su Facebook
Licenza media, biennio, italiano per stranieri: a Maracalagonis riparte la scuola (gratuita) per adulti - Nell'ultimo anno scolastico una decina di donne marocchine hanno frequentato con successo il percorso di alfabetizzazione di italiano. Segnala unionesarda.it
Scuole aperte, riparte il ciclo di incontri rivolti ai genitori - Sono ripartiti gli “Open day“, ciclo di incontri rivolti ai genitori in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2023- Da lanazione.it