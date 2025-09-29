Rinunciano al cane pochi giorni prima dell'adozione | Mio marito non lo vuole più

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Baloo aveva trovato una famiglia e una nuova vita fuori dal box, ma all’ultimo tutto è sfumato: "Mio marito non lo vuole più", è stata la giustificazione per rinunciare a lui. Ora il cane è di nuovo solo e i volontari chiedono aiuto: serve una vera adozione che gli regali stabilità e amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rinunciano - cane

rinunciano cane pochi giorniRinunciano al cane pochi giorni prima dell’adozione: “Mio marito non lo vuole più” - Baloo aveva trovato una famiglia e una nuova vita fuori dal box, ma all’ultimo tutto è sfumato: "Mio marito non lo vuole più", è stata la ... Secondo fanpage.it

Cane da giorni su balcone senza cibo ed acqua, scatta denuncia - E' quanto hanno scoperto i carabinieri in due comuni della provincia di Napoli. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Rinunciano Cane Pochi Giorni