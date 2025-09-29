Rinnovo Tomori il Milan ascolta Allegri | la novità Aggiornamenti su altri tre giocatori

Il Milan sta stringendo i tempi per il rinnovo del contratto di Fikayo Tomori, che ha convinto l'allenatore Massimiliano Allegri con le sue prestazioni finora. Le ultime news anche sulle situazioni di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rinnovo Tomori, il Milan ascolta Allegri: la novità. Aggiornamenti su altri tre giocatori

MERCATO - Moretto: "Milan, Tomori verso il rinnovo, Maignan in stand-by, Pulisic non è una priorità" https://ift.tt/9E0SIWT - X Vai su X

Rinnovo Tomori, si può! Allegri lo ha rilanciato e ora la dirigenza deve pensare seriamente a prolungare il contratto che scade nel 2027. #Milan #Tomori #Allegri #Rinnovotomori #milannews24 - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Milan, Tomori può restare nonostante l’interesse di una big italiana: gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo - Il Milan ha fatto enormi progressi in tutti i reparti, compreso quello difensivo: i dirigenti sono al lavoro per il futuro di Fikayo Tomori. Come scrive notiziemilan.it

Moretto: "Tomori in trattativa per il rinnovo. Allegri lo vede di buon occhio" - Matteo Moretto, nell'ultimo video su YouTube, ha dato importanti aggiornamenti su Fikayo Tomori: "Le prime partite di Tomori sono molto positive: sta beneficiando della fiducia e ... Segnala milannews.it