Rinnovo Tomori il Milan ascolta Allegri | la novità Aggiornamenti su altri tre giocatori

Il Milan sta stringendo i tempi per il rinnovo del contratto di Fikayo Tomori, che ha convinto l'allenatore Massimiliano Allegri con le sue prestazioni finora. Le ultime news anche sulle situazioni di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

