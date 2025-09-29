Rimozione della pista ciclabile su viale Aldo Moro il Comune stanzia 176mila euro ma è polemica | Così pagano i cittadini

Quotidianodipuglia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serviranno per la rimozione dei cordoli, la fresatura della carreggiata ed il rifacimento completo dell?asfalto su viale Aldo Moro e viale Palmiro Togliatti, a Brindisi, i 176mila euro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

rimozione della pista ciclabile su viale aldo moro il comune stanzia 176mila euro ma 232 polemica cos236 pagano i cittadini

© Quotidianodipuglia.it - Rimozione della pista ciclabile su viale Aldo Moro, il Comune stanzia 176mila euro ma è polemica: «Così pagano i cittadini»

In questa notizia si parla di: rimozione - pista

Pista ciclabile della discordia: lavori di rimozione al via entro fine settembre

rimozione pista ciclabile vialeRimozione della pista ciclabile su viale Aldo Moro, il Comune stanzia 176mila euro ma è polemica: «Così pagano i cittadini» - Serviranno per la rimozione dei cordoli, la fresatura della carreggiata ed il rifacimento completo dell’asfalto su viale Aldo Moro e viale Palmiro Togliatti, a Brindisi, i 176mila ... Da quotidianodipuglia.it

rimozione pista ciclabile vialeRimozione pista ciclabile di viale Aldo Moro. Di fronte all’inerzia del Comune, Confesercenti pronta ad interessare il proprio ufficio legale. - Non vogliamo più promesse lanciate nel vuoto in merito alla dismissione della pista ciclabile di viale ... Lo riporta brindisisera.it

Cerca Video su questo argomento: Rimozione Pista Ciclabile Viale