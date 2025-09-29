Rimonta costruita vittoria mancata | i dettagli condannano l’Avellino Basket

Tempo di lettura: 2 minuti Avellino assapora il gusto della vittoria ma viene punita sul più bello. L’ Urania Milano espugna il PalaDelMauro 74-75 con un canestro di Taylor a mezzo secondo dalla sirena, al termine di una gara dai due volti che lascia agli irpini l’amaro in bocca. La squadra milanese ha fatto la voce grossa nella prima parte, trovando il canestro con continuità dall’arco e chiudendo il primo tempo avanti di dieci (29-39). Avellino ha sofferto l’impatto iniziale ma, con carattere, è rientrata in partita nella ripresa: Dell’Agnello ha messo la museruola a Gentile, Mussini e Grande hanno acceso la rimonta, Lewis ha dato energia sotto canestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

