La squadra di Conte recrimina dopo il ko contro il Milan. Fanno discutere le decisioni di Piccinini e Sozza a Cagliari e Torino In attesa dei due posticipi di oggi, la quinta giornata del campionato di Serie A ha già regalato tantissimi episodi da moviola. Ancora una volta a far discutere sono i tocchi di mano, punibili e non punibili. Ma anche le scelte dei registi televisivi di non mandare in onda i replay di possibili falli da rigore in Juve-Atalanta e in Cagliari-Inter. Piccinini, arbitro di Cagliari-Inter (LaPresse) – Calciomercato.it All’Unipol Domus’ l’arbitro Piccinini lascia correre su un intervento di Luperto ai danni di Thuram in area rossoblu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Rigori Inter e Juve spariti dalle moviole, il Napoli ne chiede altri due