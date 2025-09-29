Rigori Inter e Juve spariti dalle moviole il Napoli ne chiede altri due

Calciomercato.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di Conte recrimina dopo il ko contro il Milan. Fanno discutere le decisioni di Piccinini e Sozza a Cagliari e Torino In attesa dei due posticipi di oggi, la quinta giornata del campionato di Serie A ha già regalato tantissimi episodi da moviola. Ancora una volta a far discutere sono i tocchi di mano, punibili e non punibili. Ma anche le scelte dei registi televisivi di non mandare in onda i replay di possibili falli da rigore in Juve-Atalanta e in Cagliari-Inter. Piccinini, arbitro di Cagliari-Inter (LaPresse) – Calciomercato.it All’Unipol Domus’ l’arbitro Piccinini lascia correre su un intervento di Luperto ai danni di Thuram in area rossoblu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

rigori inter e juve spariti dalle moviole il napoli ne chiede altri due

© Calciomercato.it - Rigori Inter e Juve spariti dalle moviole, il Napoli ne chiede altri due

In questa notizia si parla di: rigori - inter

Trofeo Mamma e Papà Cairo, il gioiello di Della Mora non basta: Inter Primavera eliminata ai rigori dall’Atalanta

Monza Inter 2-2, ai rigori la vincono i nerazzurri! Martinez para, Thuram realizza il penalty decisivo: ecco com’è andata

Inter, non basta la magia di Pio: pari del Monza con Azzi. Ai rigori ok i nerazzurri

Pagelle Juve Inter: i voti ai protagonisti del match, valido per la terza giornata di Serie A 2025/26 - Pagelle Juve Inter: i voti ai protagonisti del match, valido per la terza giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Inter: i voti ai protagonisti del match, valido per l ... Da juventusnews24.com

rigori inter juve sparitiJuventus-Inter, gol Adzic: svelata tutta la verità sul “contrasto” di Bonny - A Open VAR Rocchi chiarisce: rigore non dato al Milan per fallo su Nkunku, gol di Adzic in Juventus- newsmondo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rigori Inter Juve Spariti