Rigoletto nei parchi di Roma | la grande lirica diventa pop
Dopo il sold out estivo al Teatro India, Operai all’Opera – Rigoletto torna a Roma con tre date speciali e completamente gratuite. Dal 3 al 5 ottobre, la celebre opera di Giuseppe Verdi esce dal teatro e approda in tre parchi pubblici della Capitale, trasformandosi in un rito collettivo che unisce musica, satira e territorio. Il 3 ottobre al Teatro del Parco Tor Tre Teste (ingresso via Francesco Tovaglieri 187), il 4 ottobre a Parco Giordano Sangalli, Torpignattara e il 5 ottobre – Parco Gino Strada (ex Veratti), Marconi. Gli spettacolo sono alle ore 18.00 e l ‘ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. 🔗 Leggi su Funweek.it
