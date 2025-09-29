Riforma Maturità Valditara | Tornano le materie ormai nel nome dell’interdisciplinarietà non si studiavano quasi più Chi cerca scorciatoie pretendendo di non sostenere l’orale sarà bocciato

Orizzontescuola.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La riforma dell'esame di maturità approvata dal Consiglio dei Ministri, il 4 settembre scorso, e in corso di approvazione in Parlamento, segna una svolta nella struttura della prova così come attualmente in vigore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riforma - maturit

Scuola: Valditara, da Governo riforma esame maturita' e 240 mln per il contratto - legge recante la riforma dell'Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, misure per la valorizzazione ... Lo riporta ilsole24ore.com

Riforma maturità, Valditara: “più soldi ai commissari ma saranno 5"/ “Orale con 4 materie scelte a gennaio” - Il MInistro Valditara illustra le novità della riforma dell'Esame di Maturità, abolito il documento finale, l'orale obbligatorio sarà solo su 4 materie Riforma Esame di Maturità, approvato dal ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Riforma Maturit224 Valditara Tornano