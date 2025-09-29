Rifiuti davanti alla scuola Calcedonia la protesta dei genitori | Subito la rimozione

Una microdiscarica a cielo aperto è comparsa all'esterno dell'istituto comprensivo Calcedonia - San Tommaso d'Aquino di Salerno, scatenando l'indignazione di un gruppo di genitori. La presenza di rifiuti di vario genere, abbandonati sul marciapiede antistante la struttura scolastica, ha sollevato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: rifiuti - davanti

La denuncia di un residente: "Ancora rifiuti gettati illecitamente davanti il bidone per gli oli vegetali in via Tirino"

Rifiuti abbandonati davanti al liceo intitolato a Cassarà: “Questa gente va punita”

Incendio di rifiuti davanti al residence Le Sabbie d’Oro

Questa la situazione davanti al parco Robinson a Siracusa. Tra topi, rifiuti, buche e un generale senso di abbandono. Il video di un nostro lettore - facebook.com Vai su Facebook

“Raccolta rifiuti davanti al mio affittacamere: recensioni negative su Booking e affari in calo” - X Vai su X

Degrado davanti alla scuola Gabelli: rifiuti, odori e marciapiedi impraticabili - La capogruppo di Fratelli d’Italia denuncia l’ennesimo abbandono di rifiuti davanti alla scuola Gabelli e chiede videosorveglianza e sanificazione urgente ... Come scrive giornalelavoce.it

"Rifiuti abbandonati davanti alla scuola" - Tanto che qualcuno, con amara ironia, parla ormai di una "tradizione consolidata": quella di un’area ecologica ... Scrive ilrestodelcarlino.it