Rifiuti abbandonati e non differenziati correttamente raffica di multe in tutta Livorno

Sono 32 le sanzioni elevante a utenze domestiche e non domestiche che non avevano differenziato correttamente i rifiuti, non se ne erano disfatte correttamente o li avevano abbandonati. Questo il risultato dell'attività degli ispettori ambientali di Aamps in stretto raccordo con la polizia. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: rifiuti - abbandonati

Incendi e rifiuti abbandonati, Costa: “Basta attacchi costruiti ad arte”

Fiumicino, rifiuti abbandonati su via del Faro: è polemica

Discarica a Chioma, rifiuti pericolosi abbandonati lungo la strada che porta alla Variante Aurelia. FOTO

? Puliamo Trevignano con Plastic Free Sabato 4 ottobre ? dalle ore 14.00 alle ore 17.30 Plastic Free con il Patrocinio del Comune di Trevignano, organizza un pomeriggio di raccolta di rifiuti abbandonati lungo le strade e le piazze del territorio comunale I - facebook.com Vai su Facebook

I dipendenti di McDonald's raccolgono i rifiuti abbandonati nel Municipio VIII https://ift.tt/It5Y91a - X Vai su X

Cestini dei rifiuti pieni di sacchetti, l’assessore Baroncelli: “i cittadini facciano una corretta raccolta differenziata” - C'è un problema con i rifiuti a Poggio a Caiano che più volte è oggetto di lamentele che arrivano direttamente in Comune. piananotizie.it scrive

Rifiuti e bollino giallo: cosa cambia a Mercato Saraceno, Roncofreddo e Sarsina - Novità in arrivo a Mercato Saraceno, Roncofreddo e Sarsina per migliorare la raccolta differenziata. Scrive corriereromagna.it