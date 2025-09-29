Riecco i ‘Nonni Vigili’ | 20 volontari garantiranno più sicurezza davanti alle scuole

Sono in totale 20 i ‘Nonni Vigili’ che, grazie anche ai nuovi ingressi, garantiranno maggiore sicurezza all’esterno delle scuole foggiane, supportando l’attraversamento pedonale degli studenti negli orari di entrata e uscita. Un servizio prezioso, a tutela dei più piccoli e a supporto della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

