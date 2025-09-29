Richard Linklater riceverà il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma
Il grande regista texano dove sarà presentato il suo ultimo film Nouvelle vague. Ma non solo, ecco gli altri premiati della manifestazione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: richard - linklater
Ethan Hawke mezzo calvo e invecchiato nel trailer di Blue Moon, il nuovo film di Richard Linklater
Blue Moon: il trailer ufficiale del film di Richard Linklater con Ethan Hawke
Blue Moon: il trailer del film di Richard Linklater con Ethan Hawke
Richard Linklater, tra i massimi autori del cinema americano contemporaneo, riceverà il Premio alla Carriera, consegnato da Marco Bellocchio, e presenterà al pubblico Nouvelle Vague, uno dei titoli più applauditi dello scorso Festival di Cannes. - X Vai su X
In 1980, American Gigolo changed the way cinema dressed. Richard Gere’s Armani wardrobe didn’t just style a character, it introduced Giorgio Armani to the world stage. With his soft tailoring, neutral palette and unstructured jackets, Armani redefined mascu - facebook.com Vai su Facebook
Richard Linklater riceverà il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma - Il grande regista texano Richard Linklater riceverà il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma dove sarà presentato il suo ultimo film Nouvelle vague. Secondo comingsoon.it
Richard Linklater: “Un finto killer per incastrare i mandanti. L’incredibile storia vera di ‘Hitman’ che ho trasformato in commedia” - Alla regia c’è l’eclettico Richard Linklater, protagonista è un brillante Glen Powell, tranquillo docente di ... Si legge su repubblica.it