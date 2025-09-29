Richard Linklater riceverà il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma

Comingsoon.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grande regista texano dove sarà presentato il suo ultimo film Nouvelle vague. Ma non solo, ecco gli altri premiati della manifestazione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

richard linklater ricever224 il premio alla carriera alla festa del cinema di roma

© Comingsoon.it - Richard Linklater riceverà il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma

In questa notizia si parla di: richard - linklater

Ethan Hawke mezzo calvo e invecchiato nel trailer di Blue Moon, il nuovo film di Richard Linklater

Blue Moon: il trailer ufficiale del film di Richard Linklater con Ethan Hawke

Blue Moon: il trailer del film di Richard Linklater con Ethan Hawke

richard linklater ricever224 premioRichard Linklater riceverà il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma - Il grande regista texano Richard Linklater riceverà il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma dove sarà presentato il suo ultimo film Nouvelle vague. Secondo comingsoon.it

Richard Linklater: “Un finto killer per incastrare i mandanti. L’incredibile storia vera di ‘Hitman’ che ho trasformato in commedia” - Alla regia c’è l’eclettico Richard Linklater, protagonista è un brillante Glen Powell, tranquillo docente di ... Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Richard Linklater Ricever224 Premio