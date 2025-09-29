richard gere non se ne perde una dopo open arms si imbarca sulla flotilla

Ci mancava solo lui: Richard Gere. Ufficiale gentiluomo certo, ma anche baldanzoso attivista pro Pal pronto a imbarcarsi – per ora solo metaforicamente – sulla “gloriosa” Flotilla in mare verso Gaza. Tutti con la kefiah contro il blocco del sanguinario Netanyahu. “Tutti devono fare qualcosa e non puoi delegare a nessun’altro, ciascuno di noi deve prendere posizione a un certo punto”. Così dal red carpet della sfilata di Giorgio Armani Gere rispondendo a chi gli chiede cosa ne pensa della Global Sumud Flotilla. “Dobbiamo informaci, dobbiamo dire no quando è importante dire no. Dobbiamo supportare le persone che fanno cose altruiste, cose generose, cose intelligenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

