Richard Gere non se ne perde una Dopo Open Arms si imbarca sulla Flotilla
Ci mancava solo lui: Richard Gere. Ufficiale gentiluomo certo, ma anche baldanzoso attivista pro Pal pronto a imbarcarsi – per ora solo metaforicamente – sulla “gloriosa” Flotilla in mare verso Gaza. Tutti con la kefiah contro il blocco del sanguinario Netanyahu. “Tutti devono fare qualcosa e non puoi delegare a nessun’altro, ciascuno di noi deve prendere posizione a un certo punto”. Così dal red carpet della sfilata di Giorgio Armani Gere rispondendo a chi gli chiede cosa ne pensa della Global Sumud Flotilla. “Dobbiamo informaci, dobbiamo dire no quando è importante dire no. Dobbiamo supportare le persone che fanno cose altruiste, cose generose, cose intelligenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Richard Gere: la figlia di Paul Simon critica la star per la vendita della sua casa d'infanzia presto demolita
Homer Gere, primogenito di Richard Gere, debutta come attore accanto a Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford: cortocircuito di nepo baby!
Armani, lo stilista di Hollywood: da Richard Gere a Cate Blanchett, gli abiti delle star che hanno fatto la storia
