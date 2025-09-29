Richard Gere Cate Blanchett Bianca Balti chi c' era all' ultima sfilata disegnata da re Giorgio presentata postuma alla Milano Fashion Week

La sfilata PE 2026, ultima ideata da Giorgio Armani, si impone come omaggio definitivo alla sua estetica: una moda fatta di misura, silenzio e perfezione formale. Ecco le celeb presenti nel front row. Cate Blanchett alla sfilata di Giorgio Armani PE 2026. (IPA) Cate Blanchett ha optato per un completo black and gold della collezione AI 2025 di Armani Privé. Richard Gere si è distinto in un completo impeccabile dai toni classici, sulla scia dei mitici costumi indossati in American Gigolo (1980), il film di Paul Schrader che ha lanciato lo stile di re Giorgio nel mondo. Bianca Balti alla sfilata di Giorgio Armani PE 2026. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Richard Gere, Cate Blanchett, Bianca Balti... chi c'era all'ultima sfilata disegnata da re Giorgio, presentata postuma alla Milano Fashion Week

In questa notizia si parla di: richard - gere

Richard Gere: la figlia di Paul Simon critica la star per la vendita della sua casa d'infanzia presto demolita

Homer Gere, primogenito di Richard Gere, debutta come attore accanto a Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford: cortocircuito di nepo baby!

Armani, lo stilista di Hollywood: da Richard Gere a Cate Blanchett, gli abiti delle star che hanno fatto la storia

Meryl Streep e Bianca Balti, Richard Gere e le star del K-pop: chi c’era alla Fashion Week di Milano https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/29/news/milano_fashion_week_vip_celebrita_sfilate-424877967/?ref=twhl… - X Vai su X

Flotilla verso Gaza, Richard Gere: "Tutti devono fare qualcosa" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Da Richard Gere a Cate Blanchett, a Milano il saluto ad Armani (e la sua ultima collezione in passerella) - Ospiti da Hollywood per la collezione primavera estate 2026 pensata e creata dallo stesso Armani. Come scrive msn.com

La sfilata di Giorgio Armani a Brera: le lanterne, Einaudi al pianoforte e Richard Gere e Cate Blanchett in prima fila. Il racconto dell’ultimo tributo a Re Giorgio - Emozioni a Brera per l'addio alle passerelle di Re Giorgio: 127 look, lanterne e Richard Gere e Cate Blanchett in prima fila ... Segnala ilfattoquotidiano.it