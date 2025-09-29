Ricevitore largo giganti per la stagione NFL
2025-09-29 18:09:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Malik Nabers, ampio ricevitore di New York Giants, mancherà il resto della stagione della NFL con un legamento crociato anteriore strappato (ACL) sostenuto contro i caricabatterie di Los Angeles domenica. La selezione del Pro Bowl 2024 Nabers andò a terra stringendo la gamba destra durante la prima metà della vittoria per 21-18 della sua squadra al Metlife Stadium, con ESPN che diceva che una risonanza magnetica ha mostrato un grave infortunio al ginocchio. “Il mio cuore va a quel bambino”, ha detto il linebacker dei giganti Brian Burns nelle sue osservazioni post-partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com